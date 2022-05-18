Якщо активні бойові дії в Україні затягнуться до кінця 2022 року, то ВВП країни впаде на 30%. Але й за умови зупинки бойових дій економіка просяде на 20%.
Такі прогнози озвучив голова інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає «Інтерфакс-Україна». Інфляція, за його даними, становить 20% за підсумками 2022 року. До речі, 2015 року інфляція в Україні перевищувала 40%.
«Це буде великий удар по економіці — втрати становитимуть 39% ВВП, якщо не буде перемир’я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир’я, ми прогнозуємо спад економіки на 20%», — сказав Фіала.