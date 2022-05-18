Україна втратить 20% ВВП за рік, навіть якщо бої закінчаться — Dragon Capital — Finance.ua
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Україна втратить 20% ВВП за рік, навіть якщо бої закінчаться — Dragon Capital

Вчора 08:32Казна та Політика
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Якщо активні бойові дії в Україні затягнуться до кінця 2022 року, то ВВП країни впаде на 30%. Але й за умови зупинки бойових дій економіка просяде на 20%.
Такі прогнози озвучив голова інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає «Інтерфакс-Україна». Інфляція, за його даними, становить 20% за підсумками 2022 року. До речі, 2015 року інфляція в Україні перевищувала 40%.
«Це буде великий удар по економіці — втрати становитимуть 39% ВВП, якщо не буде перемир’я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир’я, ми прогнозуємо спад економіки на 20%», — сказав Фіала.
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За його словами, девальвація в Україні при цьому буде «не надто драматичною». Втім, Фіала не очікує повернення інвестицій Dragon Capital у 2022 році.
«Три наші склади потрапили під бомбардування і майже повністю згоріли», — зазначив Фіала. Проте загалом компанії вдалося перезапустити роботу — до 70% активності від довоєнного рівня.
За матеріалами: Обозреватель
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