Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням
Україна входить до тридцяти країн світу із найстарішим населенням, а майже 22% українців — це люди віком 65 років і старше.
Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
«Україна входить до тридцяти країн світу із найстарішим населенням. Майже 22% українців — це люди віком 65 років і старше. Саме тому Мінсоцполітики розвиває флагманський напрям „Активне довголіття“, сфокусований на тому, щоб люди старшого віку залишалися активними, здоровими та інтегрованими в життя громад. Ми високо цінуємо досвід Японії в цьому питанні та щиро зацікавлені у стратегічному партнерстві», — цитує Улютіна пресслужба за результатами зустрічі з послом Японії в Україні Накагоме Масаші.
Як повідомляється, українська сторона запропонувала Японії стати стратегічним партнером у флагманському напрямі «Активне довголіття», зокрема, йдеться про розвиток безбар’єрної інфраструктури, підтримку у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації, створення інклюзивних маршрутів та активну інтеграцію людей старшого віку в суспільне життя.
Крім цього, сторони приділили увагу темі житлових програм для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Серед іншого, Мінсоцполітики зацікавлено у поглибленні співпраці з Японією у сфері сучасних реабілітаційних технологій та підготовки фахівців. Міністерство запропонувало розвивати академічні програми обміну для підвищення кваліфікації українських реабілітологів і протезистів. Також сторони обговорили можливість інвестування у розвиток реабілітаційних закладів, що належать до сфери управління міністерства.
