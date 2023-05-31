Україна в травні відновила експорт азотних добрив — Finance.ua

Україна в травні відновила експорт азотних добрив Сьогодні 20:42 — Казна та Політика

Україна в травні відновила експорт азотних добрив

Україна в травні відновила експорт азотних добрив. При цьому експортувались здебільшого КАС та вапнякова аміачна селітра. Карбаміду експортовано тільки 565 тон. Наразі, низькі ціни на газ, у порівнянні із країнами ЄС, дозволяють вигідно експортувати передусім карбамід, пише ukragroconsult.com.

Виробники добрив все частіше дивляться в бік експорту.

Дмитро Гордейчук, аналітик ІА Інфоіндустрія стверджує, що «орієнтир на експорт не випадковий: через зменшення активності на внутрішньому ринку України, виробники будуть змушені йти на зовнішні ринки (Туреччина, Молдова, країни ЄС). Ми можемо навіть експортувати комплексні добрива, хоча вартість фосфоритів залишається високою, але доступний калій та низька ціна газу відкриває інші можливості для виробників».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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