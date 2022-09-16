Україна увійшла до топ-3 країн по впровадженню криптовалют — Finance.ua

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Україна увійшла до топ-3 країн по впровадженню криптовалют

Фінтех і Картки
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Україна увійшла до топ-3 країн по впровадженню криптовалют
Україна увійшла до топ-3 країн по впровадженню криптовалют
Аналітична компанія Chainalysis опублікувала рейтинг під назвою «Глобальний індекс впровадження криптовалют Chainalysis 2022 року».
В’єтнам очолив список країн. Філіппіни розмістилися на другому місці. На третьому місці — Україна.
Україна увійшла до топ-3 країн по впровадженню криптовалют
www.chainalysis.com
Аналітики зазначили, що із 20 країн, які перебувають у списку, 10 верхніх є країнами з рівнем доходу нижче середнього. Вісім — країнами з рівнем доходу вище середнього і дві з високим рівнем доходу.

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Для визначення країн, які потрапляють до списку, аналітична компанія використовувала п’ять індексів, які враховують рух криптовалюти через централізовані платформи, такі як криптовалютні біржі, пірингові транзакції та додатки децентралізованого фінансування (DeFi). Цього року методологія була оновлена і включає дві метрики, які враховують обсяг транзакцій DeFi.
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За матеріалами:
cryptomisto
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