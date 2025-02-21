Україна посіла четверте місце в Європі за рівнем підтримки стартапів — Мінцифри Сьогодні 16:16

Україна посіла четверте місце в Європі за рівнем підтримки стартапів — Мінцифри

Україна посіла четверте місце в Європі за рівнем підтримки стартапів, згідно зі звітом European Startup Nations Alliance за 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Рейтинг оцінює, наскільки ефективно країни створюють умови для розвитку та масштабування технологічних компаній.

«Україна доєдналася до ініціативи ESNA в листопаді 2024-го — і вже показала крутий результат: ми посіли четверте місце серед 24 країн ЄС за рівнем підтримки стартапів та обігнали середній показник по Європі на 12%», — зазначають у Мінцифри.

Україна набрала максимум балів за впровадження таких стандартів:

Швидкість створення бізнесу онлайн. Відкрити бізнес за лічені хвилини — уже не мрія, а реальність завдяки Дії. Доступ до фінансування. Український фонд стартапів визнали зразком ефективної політики підтримки стартапів. Фонд уже видав 570 грантів на суму ₴423 млн для запуску проривних технологічних компаній та розвитку українських інновацій. Доступність цифрових держпослуг. У Мінцифри кажуть, що в Україні створюються найзручніші способи для ведення бізнесу онлайн, щоб українці забували про черги й купи паперів. Із цифровізацією все зручно та прозоро. Опціони та сприятливі податки. В Україні діє правовий та податковий простір для технологічних компаній Дія.City. Серед багатьох переваг резидентам доступні інструменти для залучення інвестицій.

«Цифрова держава вкотре доводить ефективність у міжнародних рейтингах та зміцнює лідерські позиції на світовій арені інновацій. Продовжуємо підтримувати стартапи через Український фонд стартапів і створювати ще більше можливостей для розвитку», — підсумували у Мінцифри.

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