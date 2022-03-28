Україна почала експортувати зерно в Європу залізницею — Finance.ua

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Україна почала експортувати зерно в Європу залізницею

Вчора 06:11Аграрний ринок
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Україна почала експортувати зерно в Європу залізницеюУкраїна почала експортувати зерно в Європу залізницею
Трейдери здійснили перші поставки української кукурудзи до Європи поїздом, оскільки морські порти України залишаються заблокованими через вторгнення росії.
Про це повідомило агентство АПК-Інформ, яке спеціалізується на аграрній тематиці, пише Reuters.
Україна є великим світовим виробником та експортером зерна, і майже весь її експорт традиційно поставляється з чорноморських портів. Щомісячний експорт зернових до війни перевищував 5 млн тонн.
Трейдери та представник сільського господарства заявили, що Україна, яка все ще має значні обсяги зерна на складах, може почати експортувати його потягами через західний кордон.
«Перші партії у кілька тисяч тонн кукурудзи вже експортовано через західний сухопутний кордон України», — йдеться у повідомленні АПК-Інформ.
Водночас, відзначається, що труднощі з логістикою зберігаються, а пропозиція все ще переважає попит.
Українські транспортні органи заявили, що потягами з України до Європи можна експортувати до 600 тисяч тонн зерна на місяць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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