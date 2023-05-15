Україна почала експорт електроенергії по лінії, яка не працювала 30 років — Finance.ua
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Україна почала експорт електроенергії по лінії, яка не працювала 30 років

Енергетика
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Україна почала експорт електроенергії по лінії, яка не працювала 30 років
Україна почала експорт електроенергії по лінії, яка не працювала 30 років
Сьогодні, 15 травня, Україна розпочала комерційний експорт електроенергії до Польщі по відновленій лінії електропередачі Хмельницька АЕС — Жешув, яка не використовувалася останні 30 років.
Як повідомляє польська компанія Polskie Sieci Elektroenergetyczne, потужність експорту становить 200 МВт. Нове міждержавне з'єднання створено на базі ЛЕП, що не працювала три десятиліття. Вона пройшла через глибоку модернізацію, в тому числі з переведенням на більш низьку напругу.
Загальна протяжність лінії становить 400 км, з яких понад 70% припадає на територію України. Інвестиції з української сторони склали 350 млн грн. PSE планувала вкласти зі свого боку близько 30 млн злотих (270 млн грн).
З 27 квітня електроенергія поставлялася по цьому інтерконектору в тестовому режимі. Тепер проходять комерційні тендери, що організовуються PSE і «Укренерго». Польська сторона оголосила тендер на період з 15 по 31 травня.
За матеріалами:
УНІАН
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