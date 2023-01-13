Україна планує створити продовольчий хаб із однією з країн Африки — Finance.ua

Україна планує створити продовольчий хаб із однією з країн Африки
Україна та Гана мають намір розширити співпрацю у сферах сільського господарства та торговельно-економічних відносин.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Сторони також розглянули питання щодо створення спільного проекту — логістичного хаба для зберігання продовольства, який дозволить зберігати якісне зерно та сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.
На зустрічі голови МінАПК Миколи Сольського та міністра продовольства та сільського господарства Гани Овусу Афрії Акото було досягнуто домовленості докладніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проекту у сфері логістичної кооперації.
Варто зазначити, що Гана стала третьою державою (після Сенегалу та Нігерії), яку відвідала українська делегація у межах офіційного візиту до країн Африки.
Нагадаємо, у листопаді Україна запустила нову гуманітарну програму для вирішення продовольчої кризи, за допомогою якої міжнародні партнери можуть як підтримати українську економіку в складній ситуації, так само й допомогти бідним країнам Африки.
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