Україна планує створити продовольчий хаб із однією з країн Африки — Finance.ua
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Україна планує створити продовольчий хаб із однією з країн Африки

Аграрний ринок
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Україна планує створити продовольчий хаб із однією з країн Африки
Україна планує створити продовольчий хаб із однією з країн Африки
Україна та Гана мають намір розширити співпрацю у сферах сільського господарства та торговельно-економічних відносин.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Сторони також розглянули питання щодо створення спільного проекту — логістичного хаба для зберігання продовольства, який дозволить зберігати якісне зерно та сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.
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На зустрічі голови МінАПК Миколи Сольського та міністра продовольства та сільського господарства Гани Овусу Афрії Акото було досягнуто домовленості докладніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проекту у сфері логістичної кооперації.
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Варто зазначити, що Гана стала третьою державою (після Сенегалу та Нігерії), яку відвідала українська делегація у межах офіційного візиту до країн Африки.
Нагадаємо, у листопаді Україна запустила нову гуманітарну програму для вирішення продовольчої кризи, за допомогою якої міжнародні партнери можуть як підтримати українську економіку в складній ситуації, так само й допомогти бідним країнам Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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