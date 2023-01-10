Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку

Аграрний ринок
11
Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку
Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про виділення близько 3,5 мільйона доларів для вивезення українського зерна до країн Африки в межах зусиль із вирішення глобальної продовольчої кризи.
Як повідомляє угорська агенція MTI, така заява Сійярто пролунала на зустрічі з міністром закордонних справ Демократичної Республіки Конго Крістофом Лутундулою Апалою Пен’Апалою.
«Угорщина профінансує відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки на суму близько 3,5 мільйона доларів США як частину своєї глобальної відповідальності», — заявив глава угорського МЗС.
Також Сійярто заявив, що Угорщина і ДРК зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів, які стрясають світ, і тому закликають до необхідного діалогу, припинення вогню та мирних переговорів.
За словами глави МЗС Угорщини, це перший офіційний візит міністра закордонних справ Демократичної Республіки Конго за 50-річну історію дипломатичних відносин.
Це не перша ініціатива угорської сторони в межах зусиль із вивезення зерна з України.
Приміром, у жовтні 2022 року Угорщина відкрила на кордоні з Україною великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку — цей проєкт дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.