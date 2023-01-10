Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку — Finance.ua

Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку Сьогодні 10:14 — Аграрний ринок

Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про виділення близько 3,5 мільйона доларів для вивезення українського зерна до країн Африки в межах зусиль із вирішення глобальної продовольчої кризи.

Як повідомляє угорська агенція MTI , така заява Сійярто пролунала на зустрічі з міністром закордонних справ Демократичної Республіки Конго Крістофом Лутундулою Апалою Пен’Апалою.

«Угорщина профінансує відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки на суму близько 3,5 мільйона доларів США як частину своєї глобальної відповідальності», — заявив глава угорського МЗС.

Також Сійярто заявив, що Угорщина і ДРК зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів, які стрясають світ, і тому закликають до необхідного діалогу, припинення вогню та мирних переговорів.

За словами глави МЗС Угорщини, це перший офіційний візит міністра закордонних справ Демократичної Республіки Конго за 50-річну історію дипломатичних відносин.

Це не перша ініціатива угорської сторони в межах зусиль із вивезення зерна з України.

Приміром, у жовтні 2022 року Угорщина відкрила на кордоні з Україною великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку — цей проєкт дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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