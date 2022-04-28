Україна отримає чергову фінансову допомогу від ЄС — Finance.ua

«Поспілкувався з Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за рішення ЄК скасувати тарифи й квоти на українську промислову й агропродукцію. Обговорили подальшу фінпідтримку, зокрема макрофінансову допомогу», — йдеться у повідомленні.
Також президент Європейської комісії розповіла про підготовку 6-го пакету санкцій, який мусить включати ембарго на нафту.
Довідка Finance.ua:
палата представників США ухвалила символічний законопроект, який закликає президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, а кошти спрямувати на допомогу Україні;
Україна звернулася до МВФ щодо підтримки в покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки у розмірі $5 млрд на місяць на найближчі три місяці, і МВФ допоможе у зборі цих коштів;
Київський міський голова Віталій Кличко та перший мер Гамбурга Петер Ченчер підписали угоду про співпрацю, яка передбачає надання допомоги для відбудови української столиці.