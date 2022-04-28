Україна отримає чергову фінансову допомогу від ЄС — Finance.ua

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Україна отримає чергову фінансову допомогу від ЄС

Вчора 12:44Казна та Політика
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Україна отримає чергову фінансову допомогу від ЄСУкраїна отримає чергову фінансову допомогу від ЄС
Президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн нову фінансову підтримку України та пакет санкцій проти росії.
Про це Глава держави повідомив у своєму Twitter.
«Поспілкувався з Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за рішення ЄК скасувати тарифи й квоти на українську промислову й агропродукцію. Обговорили подальшу фінпідтримку, зокрема макрофінансову допомогу», — йдеться у повідомленні.
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Також президент Європейської комісії розповіла про підготовку 6-го пакету санкцій, який мусить включати ембарго на нафту.

Довідка Finance.ua:

  • палата представників США ухвалила символічний законопроект, який закликає президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, а кошти спрямувати на допомогу Україні;
  • Україна звернулася до МВФ щодо підтримки в покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки у розмірі $5 млрд на місяць на найближчі три місяці, і МВФ допоможе у зборі цих коштів;
  • Київський міський голова Віталій Кличко та перший мер Гамбурга Петер Ченчер підписали угоду про співпрацю, яка передбачає надання допомоги для відбудови української столиці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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