Україна отримає чергову фінансову допомогу від ЄС — Finance.ua

Україна отримає чергову фінансову допомогу від ЄС

Вчора 12:44 — Казна та Політика

Україна отримає чергову фінансову допомогу від ЄС

Президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн нову фінансову підтримку України та пакет санкцій проти росії.

Про це Глава держави повідомив у своєму Twitter

«Поспілкувався з Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за рішення ЄК скасувати тарифи й квоти на українську промислову й агропродукцію. Обговорили подальшу фінпідтримку, зокрема макрофінансову допомогу», — йдеться у повідомленні.

Також президент Європейської комісії розповіла про підготовку 6-го пакету санкцій, який мусить включати ембарго на нафту.

Довідка Finance.ua:

палата представників США ухвалила символічний законопроект, який закликає президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, а кошти спрямувати на допомогу Україні;

Україна звернулася до МВФ щодо підтримки в покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки у розмірі $5 млрд на місяць на найближчі три місяці, і МВФ допоможе у зборі цих коштів;



Київський міський голова Віталій Кличко та перший мер Гамбурга Петер Ченчер підписали угоду про співпрацю, яка передбачає надання допомоги для відбудови української столиці.



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