Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції — Finance.ua

Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції Сьогодні 05:24 — Казна та Політика

Королівство Швеція передало Агентству відновлення та розвитку інфраструктури 4 катери, які можна використати як понтонні переправи.

Про це пише Міністерство інфраструктури України.

Також передано 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини. Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.

В умовах російської агресії тимчасові мости — це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни. Окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.

З початку повномасштабного вторгнення Королівство Швеція системно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної і цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйони євро. Серед стратегічно важливого — засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях.

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