Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції

Казна та Політика
19
Королівство Швеція передало Агентству відновлення та розвитку інфраструктури 4 катери, які можна використати як понтонні переправи.
Про це пише Міністерство інфраструктури України.
Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції
Також передано 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини. Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.
В умовах російської агресії тимчасові мости — це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни. Окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.
З початку повномасштабного вторгнення Королівство Швеція системно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної і цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйони євро. Серед стратегічно важливого — засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.