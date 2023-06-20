Україна отримала міжнародну відзнаку за забезпечення прозорості у видобувних галузях — Finance.ua
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Україна отримала міжнародну відзнаку за забезпечення прозорості у видобувних галузях

Енергетика
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Україна — серед країн-лідерів у забезпеченні прозорості у видобувних галузях. Відповідною нагородою нашу державу було відзначено під час Глобальної конференції Ініціативи забезпечення прозорості, що відбулася у Сенегалі.
Міністерство енергетики є національним координатором процесу забезпечення прозорості у видобувних галузях, також представники Міненерго входять до міжнародного правління ІПВГ.
«Ця відзнака свідчить про позитивну оцінку багаторічної спільної роботи Міненерго та компаній, громадських організацій (зокрема DiXi Group) щодо імплементації принципів прозорості у видобувних галузях: гірничодобувній, нафтовій та газовій», — зазначила заступниця міністра енергетики України Юлія Підкоморна.
Національні звіти ІПВГ готуються починаючи з 2015 року. Сьогодні, незважаючи на війну, Міненерго продовжує працювати над впровадженням ІПВГ. Зокрема, розпочалася робота з підготовки Звіту ІПВГ за 2022 рік відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» та міжнародного стандарту ІПВГ.
Наразі видобувні компанії звітують за 2022 рік і надають інформацію про обсяги видобутку, розкривають дані своїх бенефіціарних власників, працює відповідна електронна платформа (Портал ІПВГ). І хоча через військовий стан доступ до Порталу частково обмежений, збір даних триває.
Портал ІПВГ своєю чергою став важливим ресурсом для аналізу інформації про галузі видобування та транспортування нафти і газу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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