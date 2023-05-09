Україна очікує на оперативне зняття всіх обмежень щодо експорту агропродукції від ЄС, - Зеленський — Finance.ua
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Україна очікує на оперативне зняття всіх обмежень щодо експорту агропродукції від ЄС, - Зеленський

Казна та Політика
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Україна очікує, що Європейський Союз оперативно зніме всі обмежень щодо експорту нашої агропродукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зеленський повідомив, що обговорив з фон дер Ляєн ситуацію щодо експорту української агропродукції. За результатами переговорів політики дійшли спільної згоди щодо важливості внеску України в глобальну продовольчу безпеку світу. Президент також відзначив спільні успіхи в продовольчій сфері, зокрема програм «Зерно з України» та «Шляхи солідарності».
«Солідарність не може бути менша, ніж об'єктивна потреба в ній, але, на жаль, ми зіштовхнулися з проблемами в тому, у чому й надалі мали б бути спільні прояви солідарності. Це пропорційно тим загрозам, які є сьогодні. Жорсткі та навіть жорсткі, як для часу війни, протекціоністські заходи від наших сусідів не можуть не розчаровувати, м’яко кажучи», — сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що будь-які обмеження українського експорту наразі абсолютно неприпустимі, адже це посилює не Європу, а можливості країни-агресора.
«Ми пропонуємо започаткувати консультативну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною», — сказав він.
Зеленський додав, що Україна очікує від ЄС оперативного зняття всіх обмежень щодо експорту агропродукції, якщо на це буде політична воля. Він зазначив, що сьогоднішні переговори з президенткою Єврокомісії свідчать про те, що така воля є.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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