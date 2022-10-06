Україна очікує на фіндопомогу від урядового фонду Південної Кореї – Мінекономіки — Finance.ua

Україна очікує на фіндопомогу від урядового фонду Південної Кореї – Мінекономіки Вчора 05:00 — Казна та Політика

Україна і Південна Корея досягли прогресу в підготовці до підписання угоди між урядами двох країн щодо фінансової підтримки з боку Фонду співпраці з економічного розвитку (Economic Development Cooperation Fund/EDCF).

Про це повідомляє Мінекономіки України.

EDCF — урядовий корейський фонд, який допомагає країнам-партнерам, надаючи фінансування для їхнього промислового розвитку та економічної стабільності.

Це питання обговрили під час телефонної розмови першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко зі співголовою Корейської частини двосторонньої міжурядової комісії Юн Сонг-доком.

«Наразі проєкт відповідної міжурядової угоди знаходиться на стадії фіналізації, що дасть можливість залучити фінансову допомогу для нашої країни», — кажуть в Мінекономіки.

«Ми готові розпочати підписання одразу після завершення відповідних внутрішньодержавних процедур», — заявила Юлія Свириденко.

Юн Сонг-док пообіцяв особисто посприяти якомога швидшому опрацюванню угоди з корейського боку.

За словами Свириденко, Україна зацікавлена у розвитку двосторонніх економічних відносин з країнами-партнерами, включаючи присутність вітчизняного бізнесу на відповідних ринках та реалізацію ініціатив на взаємовигідних умовах.

«Попри умови воєнного часу, ми прагнемо й надалі використовувати спільний потенціал для розширення співпраці та зміцнення двосторонніх відносин. Ми готові співпрацювати в різних сферах, що становлять взаємний інтерес для Києва та Сеула», — сказала вона.

Свириденко додала, що корейські компанії відомі своїм досвідом у реалізації інфраструктурних проектів, і запропонувала прийняти участь у повоєнному відновленні України. А також — запросила вже зараз долучатися до інвестиційних можливостей, які має Україна.

За підсумками телефонних переговорів сторони домовилися про деталізацію інвест- та бізнес-пропозицій в економічних сферах, що є взаємоцікавими для України та Республіки Корея.

Економічна Правда За матеріалами:

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