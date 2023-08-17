Україна не вестиме переговори з рф щодо продовження транзиту газу, — Міненерго Сьогодні 10:45 — Енергетика

Україна не вестиме переговори з рф щодо продовження транзиту газу, — Міненерго

У 2024 році завершується термін дії контракту на транзит російського газу через Україну. Київ не вестиме перемовини з агресоркою щодо його продовження.

Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Голосу Америки

Він наголосив, що контракт передбачає транзит росією газу до Європи через територію України. Його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без ресурсів рф.

При цьому міністр зауважив, що Україна не виступатиме стороною перемовин з росією щодо можливого продовження транзиту. Він також сподівається, що вже наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не матиме потреби у газі з рф.

«По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим із точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося», — зазначив глава Міненерго.

Міністр додав, що поки зарано прогнозувати ситуацію, оскільки рф веде непередбачувану агресивну політику. Він додав, що москва може припинити дію цього контракту будь-якої миті.

«Це абсолютно очевидно, що це не пов’язано з юридичними формальностями», — зауважив чиновник.

Натомість Україна може мати ключову роль в забезпеченні стабільності на європейському газовому ринку вже цієї зими. За словами Галущенка, компанії з Європи продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і ця тенденція буде зростати.

«Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна — надійний партнер навіть під час війни. По-друге, Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо», — резюмував міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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