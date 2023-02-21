Україна готується до приватизації трьох промислових гігантів у Запоріжжі — Finance.ua

Україна готується до приватизації трьох промислових гігантів у Запоріжжі
Фонд держмайна готує до приватизації підприємства у Запоріжжі — «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» та «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
«Заступниця Голови ФДМУ Яна Матієва відвідала промислові підприємства в Запоріжжі, обговорила з керівництвом їх роботу та підготовку до приватизації», — сказано в повідомленні.
У ФДМУ впевнені, що кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів.
У чому перспективність активів:
- Запорізький титано-магнієвий комбінат — єдиний у Європі виробник губчастого титану;
- Кремнійполімер — єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);
- Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат — колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.
«Наша мета — готувати підприємства до приватизації та зробити їх привабливими для інвесторів. Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку Сил Оборони», — зазначила Яна Матієва.
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