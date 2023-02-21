Україна готується до приватизації трьох промислових гігантів у Запоріжжі — Finance.ua

Україна готується до приватизації трьох промислових гігантів у Запоріжжі Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Україна готується до приватизації трьох промислових гігантів у Запоріжжі, Фото: ФДМУ

Фонд держмайна готує до приватизації підприємства у Запоріжжі — «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» та «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

«Заступниця Голови ФДМУ Яна Матієва відвідала промислові підприємства в Запоріжжі, обговорила з керівництвом їх роботу та підготовку до приватизації», — сказано в повідомленні.

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У ФДМУ впевнені, що кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів.

У чому перспективність активів:

Запорізький титано-магнієвий комбінат — єдиний у Європі виробник губчастого титану;

Кремнійполімер — єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат — колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.

«Наша мета — готувати підприємства до приватизації та зробити їх привабливими для інвесторів. Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку Сил Оборони», — зазначила Яна Матієва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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