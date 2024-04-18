Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів — Finance.ua

Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів Сьогодні 14:33

Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів

Створений Військово-морськими силами морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн т вантажів, зокрема 26 млн т зерна.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков на Форумі партнерства США-Україна 2024 у середу.

За його словами, у січні-березні 2024 року порти Дунайського кластеру обробили понад 5,6 млн тонн вантажів, зокрема 4 млн тонн на експорт. Це на 16% менше вантажів, ніж у січні-березні 2023 року.

«Не дивлячись на всі виклики, ми відчуваємо підтримку Уряду США та американського приватного сектору», — заявив Кубраков, нагадавши, що Експортно-імпортний банк США попередньо схвалив виділення кредиту $156,6 млн на закупівлю 40 дизель-локомотивів для «Укрзалізниці».

Віцепрем'єр наголосив, що це — саме той тип партнерства, до якого ми прагнемо з вами, американським бізнесом.

«Ми хочемо працювати пліч-о-пліч, щоб забезпечити економічну стійкість України. Працюємо над тим, щоб український експорт потрапляв на глобальні ринки, а Україна не просто зберігала, а й створювала нові робочі місця. Усе це є ключовими компонентами нашої економічної стійкості в умовах російської військової агресії, що наростає», — сказав Кубраков.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн.

Також повідомлялося, що в січні-березні порти Дунайського кластера обробили близько 6,7 млн т вантажів (1,7 млн т у січні, 2,2 млн т у лютому і 2,8 млн т у березні).

minprom За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.