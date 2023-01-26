Україна безкоштовно отримала ще два "байрактари" від Baykar — Finance.ua
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Україна безкоштовно отримала ще два "байрактари" від Baykar

Казна та Політика
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Україна безкоштовно отримала ще два "байрактари" від Baykar
Україна безкоштовно отримала ще два "байрактари" від Baykar
У середу, 25 січня, турецька військова компанія Baykar подарувала українським воїнами два безпілотники Bayraktar TB2.
Як повідомили у Головному управлінні розвідки, ударні турецькі безпілотники допомагатимуть українським воїнам захищатися від російських окупантів.
«Ми отримали від великих друзів та партнерів України — компанії Baykar — ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи», — зазначили у ГУР.

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З 24 лютого безпілотники Bayraktar TB2 дуже добре показали себе на полі бою в Україні. При цьому в самій компанії заявили, що не вестимуть торгівлю з росією, тому що підтримують Україну.
Крім того, власник компанії купив земельну ділянку в Україні, на якому готовий побудувати завод з виробництва БПЛА. Тут планують випускати реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma, БПЛА Bayraktar ТВ2 і Bayraktar Akinci.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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