Угорщина висловила свою позицію щодо вступу Швеції до НАТО — Finance.ua

Угорщина висловила свою позицію щодо вступу Швеції до НАТО Сьогодні 16:50

Угорщина висловила свою позицію щодо вступу Швеції до НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує набуття Швецією членства в Організації Північноатлантичного договору. Наразі Угорщина залишилася єдиною країною, що не підтримала заявку про вступ Швеції до НАТО, після того, як вчора парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції про вступ.

Як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у мережі X, він провів хорошу телефонну розмову з угорським прем'єром і отримав від нього позитивну реакцію з цього питання.

«Я вітаю чітку підтримку прем'єр-міністром і його урядом членства Швеції в НАТО. Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію (протоколу про вступ — УНІАН) одразу же після відновлення роботи парламенту», — наголосив Столтенберг.

Водночас, як повідомив Орбан в мережі X, він підтвердив Столтенбергу, що угорський уряд підтримує членство Швеції в Альянсі.

«Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції і звершення ратифікації за першої можливості», — наголосив Орбан.

Вступ Швеції до НАТО — що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2022 року посли країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу за присутності міністрів закордонних справ Фінляндії і Швеції підписали Протоколи про вступ для Фінляндії і Швеції. Підписання цих протоколів дало початок процесу їхньої ратифікації відповідно до внутрішніх процедур країн-членів Альянсу. Зокрема, всі 30 національних парламентів повинні були проголосувати за ратифікацію членства цих країн.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.