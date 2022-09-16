Учасників бойових дій звільнять від сплати судового збору — Finance.ua

Учасників бойових дій звільнять від сплати судового збору Вчора 09:14 — Казна та Політика

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України „Про судовий збір“ щодо звільнення від сплати судового збору деяких категорій осіб» № 8021 , пише borgexpert.com.

Новими пунктами ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» пропонується звільнити від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях:

позивачів — у справах щодо порушення прав, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» на період дії правового режиму воєнного стану на території України та шести місяців після його закінчення; позивачів — учасників бойових дій, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії правового режиму воєнного стану; позивачів — членів сім’ї військовослужбовців — учасників бойових дій, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва або пропали без вісти під час відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

До членів сімей військовослужбовців — учасників бойових дій належать: батьки (якщо вони до досягнення особою повноліття не були позбавлені стосовно неї батьківських прав); інший із подружжя (якщо він (вона) не одружилися вдруге); малолітні та/або неповнолітні діти; утриманці загиблого (померлого).

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