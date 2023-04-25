У Запорізькій області за борги в 192 мільйони виставили на продаж профілакторій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Запорізькій області за борги в 192 мільйони виставили на продаж профілакторій

Фондовий ринок
43
Відповідне оголошення було розміщене на офіційному сайті ДП «СЕТАМ» — державного підприємства, що створено Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб, пише akzent.
Згідно опублікованої інформації, на аукціон виставлені права вимоги за укладеними договорами з юридичною особою, щодо якої порушено справо про банкрутство та укладеними в її рамках кредитними договорами, договорами забезпечення за ними та дебіторською заборгованістю.
Забезпеченням за договорами виступає будівля профілакторію, загальною площею 3569,8 кв.м., що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Набережна.
Початкова ціна продажу — залишок заборгованості за кредитними договорами перед Банком, що включає в себе основний борг, проценти, комісії та дебіторську заборгованість, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості, станом на 01.03.2023.
Стартова ціна лоту складає 192 308 976,51 грн.
Дата проведення аукціону: 15 травня 2023 р.,09:00
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.