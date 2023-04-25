У Запорізькій області за борги в 192 мільйони виставили на продаж профілакторій — Finance.ua

У Запорізькій області за борги в 192 мільйони виставили на продаж профілакторій Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Відповідне оголошення було розміщене на офіційному сайті ДП «СЕТАМ» — державного підприємства, що створено Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб, пише akzent.

Згідно опублікованої інформації, на аукціон виставлені права вимоги за укладеними договорами з юридичною особою, щодо якої порушено справо про банкрутство та укладеними в її рамках кредитними договорами, договорами забезпечення за ними та дебіторською заборгованістю.

Забезпеченням за договорами виступає будівля профілакторію, загальною площею 3569,8 кв.м., що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Набережна.

Початкова ціна продажу — залишок заборгованості за кредитними договорами перед Банком, що включає в себе основний борг, проценти, комісії та дебіторську заборгованість, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості, станом на 01.03.2023.

Стартова ціна лоту складає 192 308 976,51 грн.

Дата проведення аукціону : 15 травня 2023 р.,09:00

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