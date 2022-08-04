У Євросоюзі шукають способи контролю за криптовалютними переказами — Finance.ua

У Євросоюзі шукають способи контролю за криптовалютними переказами Вчора 19:45 — Фінтех і Картки

У Євросоюзі шукають способи контролю за криптовалютними переказами

Представники регуляторного органу Європейського союзу з цінних паперів та бірж (ESMA) повідомили, що приділятимуть більше уваги контролю за операціями з криптовалютою. Для цього будуть створені нові способи нагляду за транзакціями у галузі.

Фахівці зазначили: «Починаючи з 3 серпня 2022 року, криптоспільнота ЄС має 2 тижні, щоб приєднатися до обговорення заявлених питань та допомогти ESMA прийняти правильні рішення».

Регулятор ЄС шукає шляхи контролю позабіржових криптовалютних транзакцій або контролю біржових процесів.

Пресслужба організації опублікувала відкритий тендерний документ, спрямований на збір додаткової інформації про дані щодо транзакцій у криптовалюті. В ESMA розраховують, що спеціалізовані компанії допоможуть у розв’язанні цих проблем.

З цією метою регулятор пропонує кандидатам тендерний контракт на $ 102 000. Конкурс завершиться 17 серпня 2022 року.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

noworries За матеріалами:

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