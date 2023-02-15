У ЄС запрацював механізм щодо ліміту цін на газ — Finance.ua

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У ЄС запрацював механізм щодо ліміту цін на газ

Енергетика
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У ЄС запрацював механізм щодо ліміту цін на газ
У ЄС запрацював механізм щодо ліміту цін на газ
Механізм корекції ринку газу Євросоюзу набув чинності, принципи його дії Рада ЄС узгодила у грудні. Поки що його дія розрахована до лютого 2024 року.
Як повідомляється на сайті ЄС.
Корекція ринку запускатиметься автоматично за одночасного дотримання двох умов: якщо ціна місячного ф’ючерсу на європейському хабі TTF три робочі дні триматиметься вище 180 євро МВт-год. і якщо ця ціна буде на 35 євро вищою, ніж індикативна вартість ЗПГ на світових ринках.
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Поки діє механізм, не будуть дозволені транзакції за відповідними ф’ючерсами на газ за ціною, вищою за динамічний ліміт (індикативна ціна на ЗПГ на світових ринках плюс 35 євро).
Якщо ціна на ЗПГ буде нижчою за 145 євро, динамічний ліміт дорівнюватиме 145 євро плюс 35 євро, тобто 180 євро.
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Він діятиме щонайменше 20 робочих днів із моменту активації. Якщо ліміт три дні поспіль буде нижчим за 180 євро за МВт-год, механізм автоматично вимкнеться. Це також станеться у разі нестачі газу в Євросоюзі для задоволення попиту.
Крім того, дія механізму також буде припинена, якщо попит на газ у ЄС зросте на 15% протягом місяця або на 10% протягом двох, «значно скоротиться» імпорт ЗПГ, відчутно впаде обсяг торгів на TTF порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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