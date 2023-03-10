У ЄС вирішили скоротити енергоспоживання на 11% до 2030 року — Finance.ua
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У ЄС вирішили скоротити енергоспоживання на 11% до 2030 року

Енергетика
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Рада ЄС та Європарламент узгодили рішення про скорочення споживання енергії до 2030 року на 11,7%, порівняно з офіційним прогнозом, підготовленим Єврокомісією у 2020 році.
Про це йдеться в ухвалі, поширеній 10 березня.
«Голова Ради ЄС та Європейський парламент досягли попередньої політичної угоди скоротити фінальне енергоспоживання ЄС на 11,7% до 2030 року. Країни-члени матимуть можливість використовувати гнучкий підхід для досягнення цієї мети», — йдеться в документі.
Зазначається, що фінальне енергоспоживання має становити 763 мільйони тонн у нафтовому еквіваленті, а первинне — 993 мільйони тонн.
Тепер рішення законодавчих органів Євросоюзу мають затвердити усі 27 країн-учасниць.
За даними Єврокомісії, 2021 року фінальне енергоспоживання в ЄС склало 952 мільйони тонн у нафтовому еквіваленті. Воно зросло на 5%, порівняно із «пандемійним» 2020 роком.
Нагадаємо, пропозиція про перегляд Директиви з енергоефективності стосується аспектів кліматичного переходу ЄС у рамках пакету Fit for 55, представленого у 2021 році.
Ініціатива спрямована на приведення законодавчої бази ЄС у галузі клімату та енергетики у відповідність із метою кліматичної нейтральності до 2050 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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