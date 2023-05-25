У ЄС спростували фейки про неналежну якість українського зерна: весь імпорт ретельно перевіряється — Finance.ua

У ЄС спростували фейки про неналежну якість українського зерна: весь імпорт ретельно перевіряється Сьогодні 13:35

Нещодавно європейська зернова асоціація COCERAL зробила заяву про постачання до ЄС зерна належної якості. Таку заяву Асоціація була змушена зробити через поширення неправдивих чуток про нібито завезення зерна низької якості на ринок ЄС.

За інформацією УЗА, в деяких сусідніх країнах, які заборонили ввезення українського зерна почали поширювати чутки про те, що нібито з України завезено зерно низької якості, зокрема зараженого мікотоксинами чи навіть забруднене радіацією. Для прикладу, Угорщина оголосила, що посилює контроль якості за українським зерном, яке буде перетинати кордон.

Як зазначила Асоціація COCERAL, її члени, які торгують сільськогосподарською сировиною, призначеною для постачання продовольчого та кормового ланцюгів, а також для технічного та енергетичного використання, пильно стежать за тим, щоб при отриманні вантажу чи походять товари з країн-членів ЄС, чи з імпорту, щоб вони відповідали високим стандартам безпеки, встановленим в ЄС. Як наголошує COCERAL, члени Асоціації беруть на себе повну відповідальність за дотримання цих стандартів.

«Всі вантажі будь-якого походження проходять перевірку, і наші члени відхиляють будь-які вантажі, які потенційно можуть мати негативний вплив на здоров’я людей і тварин. Цей суворий процес є частиною щоденної практики трейдерів COCERAL в рамках їхніх обов’язків з оцінки та управління ризиками», — йдеться в заяві COCERAL.

УЗА від себе вважає за потрібне наголосити, що при експорті зерна, воно проходить ретельну перевірку як державних органів, так і сюрвеєрських компаній.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.