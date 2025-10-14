0 800 307 555
У ЄС переглянули квоти для деяких продуктів з України

Рада ЄС ухвалила рішення щодо зменшення або скасування митних зборів на низку сільськогосподарських продуктів, таких як молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні продукти.
Таке рішення опубліковано на сайті Ради.
При цьому доступ на ринок для найбільш чутливих продуктів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься більш обмеженим і поступовим. Повна лібералізація розглядатиметься лише для певних нечутливих продуктів, таких як молоко та молочні продукти.
Рада Євросоюзу повідомляє, що ухвалене рішення сприятиме збільшенню обсягів торгівлі між Україною та ЄС. Водночас там зазначають, що подальший доступ Києва до європейського ринку буде залежати від прогресу України у приведенні товарів у відповідність до європейських стандартів у сфері добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.
Крім того, у разі порушення роботи ринку передбачений спеціальний механізм захисту, який будь-яка зі сторін може активувати. Такий механізм створено з урахуванням специфічних потреб певних секторів сільського господарства ЄС.
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення росії, Євросоюз запровадив з Україною режим безмитної торгівлі. Він був поновлений у 2023 та 2024 роках і втратив чинність 6 червня 2025 року.
Сьогоднішнє рішення є наслідком попередніх домовленностей про перегляд Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною, досягнутої 30 червня.
