У ЄС хочуть побудувати новий газогін, що зʼєднає Португалію з Центральною Європою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ЄС хочуть побудувати новий газогін, що зʼєднає Португалію з Центральною Європою

Енергетика
132
Євросоюз обговорює будівництво нового газогону, що зʼєднає Португалію та Іспанію з Центральною Європою, причому частину між Іспанією та Францією можуть побудувати за 9 місяців.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на міністерку енергетики та довкілля Іспанії Терезу Ріберу.
Рібера заявила, що ділянку трубопроводу з Іспанії у Францію можна побудувати менш ніж за рік у рамках спроб відлучити Європу від російського газу.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що обговорював новий трубопровід з лідерами Іспанії, Португалії та Франції та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він додав, що також будуть створені «інші сполучення між Північною Африкою та Європою, які допоможуть нам диверсифікувати наше [енергетичне] постачання».
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта додав, що «Німеччина може на 100 відсотків розраховувати на прихильність Португалії до будівництва газопроводу». Поки новий газогін не буде завершено, Кошта сказав, що порт Сінеш на південно-західному узбережжі Португалії може використовуватися як логістичний центр для доставки скрапленого природного газу в Європу.
Зазначається, що відповідний проєкт вже розроблявся і був відкладений у 2019 році через опір Франції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.