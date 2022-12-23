У Twitter з’явилися індекси цін BTC і ETH — Finance.ua

У Twitter з’явилися індекси цін BTC і ETH
Відтепер користувачі Twitter можуть переглядати графіки цін різних активів, включно з Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH).
Про це повідомив Ілон Маск.
Щоб скористатися новою функцією, користувачам необхідно ввести назви або тікери однієї з криптовалют у вкладці пошуку.
При наборі в пошуковому рядку в Twitter тікера компанії, біржового фонду або криптовалюти користувачі побачать клікабельне посилання, яке приведе їх до результатів пошуку, що включають графіки вартості цих активів.
За словами Маска, це є одним із багатьох поліпшень, які з’являться у Twitter.
Відомо, що Twitter отримує графіки від платформи для проведення технічного аналізу TradingView.
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