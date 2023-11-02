У Туреччині змінили правила здачі житла туристам — Finance.ua

У Туреччині змінили правила здачі житла туристам Сьогодні 16:45

У Туреччині змінили правила здачі житла туристам

У Туреччині суттєво змінили правила здачі житла в оренду туристам.

Відповідну постанову опубліковано в офіційному друкованому виданні уряду Туреччини Resmî Gazete.

Правила стосуються орендодавців, але в підсумку можуть торкнутися можливостей і комфорту орендарів житла.

Фактично влада Туреччини посилила правила здачі житла в оренду туристам.

Тепер під час здачі на короткий термін власник житла має отримати згоду всіх власників у будівлі, а також — спеціальну ліцензію. В іншому разі його можуть оштрафувати на суму до 35 000 доларів.

На вході в орендоване приміщення потрібно буде вивісити спеціальну табличку про те, що об'єкт здається туристам.

Крім того, під час здавання житла на термін до 100 днів орендодавець тепер має отримати згоду всіх власників у будівлі та спеціальну ліцензію турецького міністерства культури і туризму. Зробити це потрібно до укладення договорів із гостями.

Для здачі туристам житла в довгострокову оренду (на термін понад 100 днів) власникам також буде необхідно отримати ліцензію.

Постанова забороняє здавати житло в суборенду.

Розмір комісії за отримання ліцензії та вивіски ще має визначити міністерство.

За здачу житла в оренду без ліцензії передбачено адміністративний штраф у розмірі 100 000 турецьких лір (3500 доларів) за кожне приміщення. Після отримання штрафу власник має оформити ліцензію протягом 15 днів, інакше його оштрафують ще на 500 000 лір (17 600 доларів), а ще через 15 днів — на 1 млн лір (35 300 доларів).

Передбачено також штраф у розмірі 100 000 лір за здачу житла в суборенду.

Стільки ж зобов’яжуть заплатити й орендодавців, які не вивісять табличку біля входу.

А в разі укладення понад чотирьох контрактів на оренду за рік із дати першого договору власнику загрожуватиме штраф у розмірі 1 млн лір.

Економічна Правда За матеріалами:

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