У Туреччині переконані, що роботу «зернової угоди» можна відновити — посол Сьогодні 10:35 — Аграрний ринок

У Туреччині переконані, що роботу «зернової угоди» можна відновити — посол

У Туреччині переконані, що відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи є можливим та продовжують докладати зусиль в цьому напрямку, залишаючись на контакті як з основними «гравцями», так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, який завершує свою каденцію на цій посаді, передає «Європейська правда».

«Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв’язок зі своїми колегами», — сказав Ягмур Гюльдере.

Дипломат висловив думку, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та росією.

«Таким чином, наші контакти з усіма цими гравцями тривають. Ми підтримуємо зв’язок з іншими сторонами, які також можуть відіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми перебуваємо на тому етапі, коли дехто вважає цей коридор таким, що „віджив“. Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоб його відновити», — сказав посол.

Нагадаємо, посол України у Туреччині Василь Боднар зазначив, що «зерновий коридор» з українських портів може функціонувати без участі росії, яка, за його словами, є у ньому «надмірною ланкою».

росія заявила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи в середині літа. Після того тривалий час були сподівання, що вплив президента Туреччини все ж переконає москву повернутися до «зернової угоди», але цього не сталося.

Економічна Правда За матеріалами:

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