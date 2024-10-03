У Tesla квартальні поставки електромобілів зросли до майже 463 тис: аналітики очікували більшого — Finance.ua
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У Tesla квартальні поставки електромобілів зросли до майже 463 тис: аналітики очікували більшого

Фондовий ринок
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У Tesla квартальні поставки електромобілів зросли до майже 463 тис: аналітики очікували більшого
У Tesla квартальні поставки електромобілів зросли до майже 463 тис: аналітики очікували більшого
Tesla представила результати діяльності за підсумками III кварталу 2024 року, який закінчився 30 вересня. І хоча показники компанії збільшилися, вони виявилися меншими за прогнози аналітиків, CNBC.
У визначений період поставки Tesla досягли 462,890 тис. електромобілів, а виробництво — 469,796 тис.
Аналітики очікували, що поставки становитимуть 463,310 тис. одиниць, згідно з оцінками FactSet StreetAccount. За деякими іншими прогнозами, Tesla недоотримала ще більше. За даними LSEG, експерти в середньому очікували поставки 469,828 тис. автомобілів.
Незалежний дослідник, за яким широко стежать фанати Tesla та який публікується під ніком Troy Teslike, передбачав, що виробник електромобілів відзвітує про поставки 472 тис. автомобілів у III кварталі.
Tesla також надсилає власний огляд — у межах минулого опитування 30 аналітиків компанія заявила, що ті прогнозують поставки 461,978 тис. авто. В такому разі фактичний результат виявився вищим за прогноз.
Минулого року Tesla повідомила про 435,059 тис. поставлених авто та 430,488 вироблених. Минулого кварталу компанія заявила про поставки 443,956 тис. електромобілів і виробництво 410,831 тис.
За матеріалами:
mezha.media
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