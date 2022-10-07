У SWIFT провели успішні випробування національних цифрових валют — Finance.ua

У SWIFT провели успішні випробування національних цифрових валют Вчора 00:30 — Фінтех і Картки

У SWIFT провели успішні випробування національних цифрових валют

Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT розробила платформу глобальної мережі цифрових валют центральних банків (CBDC), у якій провела дослідження. Експеремент тривав вісім місяців.

Про це повідомляє Reuters

У ньому брали участь ЦБ Франції та Німеччини, а також великі фінансові установи, такі як HSBC, Standard Chartered і UBS. Тестування було спрямоване на вивчення варіантів використання CBDC на міжнародному рівні та конвертації активу у фіатну валюту. Ідея проєкту полягає у створенні єдиної глобальної мережі сполучення між банками.

Під час випробування було протестовано різні базові технології CBDC, такі як блокчейн. Команда проєкту наголосила, що використання відмінних одна від одної технологій і підходів різними країнами може стати перешкодою для швидкого глобального впровадження цього типу цифрових активів.

Крім того, окремі тести з використанням токенізованих активів проводилися спільно фінансовим конгломератом Citi, кліринговою компанією Clearstream і фінансовим холдингом Northern Trust.

Керівник відділу інновацій SWIFT Нік Керіган повідомив, що за цим експериментом послідує більш просунуте тестування, яке розпочнеться у 2023 році.

Наразі SWIFT представлена у 200 країнах, об’єднує понад 11 500 банків і фондів та обробляє понад 5 млрд фінансових повідомлень щорічно.

cryptomisto За матеріалами:

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