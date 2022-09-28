У США випробували перший повністю електричний приміський літак — Finance.ua

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У США випробували перший повністю електричний приміський літак

Технології&Авто
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У США випробували перший повністю електричний приміський літак
У США випробували перший повністю електричний приміський літак, Фото:Ellen M. Banner
Прототип повністю електричного літака Alice здійснив свій перший політ — він піднявся на 1000 метрів і двічі облетів аеродром.
Електролітак побудовано та спроєктовано стартапом Eviation. Це приміський літак, розрахований на короткі польоти на висоті до 4500 метрів. Точних даних про те, скільки може пролетіти Еліс, поки що немає — відомо лише, що літак зможе перевозити до дев’яти пасажирів та двох пілотів.
Якщо Федеральне управління цивільної авіації сертифікує Еліс для перевезення пасажирів, він стане першим електричним комерційним літаком.
Після зльоту Еліс двічі пролетів навколо аеродрому, набравши висоту в 1000 метрів. Через 8 хвилин польоту літак благополучно приземлився.
Еліс живиться від 21 500 невеликих акумуляторних елементів, схожих на ті, що використовуються в електромобілях Tesla. Вони приводять у дію електродвигуни, розроблені та виготовлені компанією MagniX. Сумарно силова установка важить близько 4 тонн, що становить половину всього літака з вуглецевого волокна.
Еліс — це спроба створити екологічно чистий літак із нульовим рівнем викидів. Поки що не ясно, наскільки вигідно буде літати за допомогою електролітаків і чи зможуть вони стати в один ряд або навіть замістити звичайні літаки.
Генеральний директор Eviation Грег Девіс зазначає, що на випробуваннях літав прототип, а в майбутньому конструкцію літака буде змінено.
За матеріалами:
НВ
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