У США стають все менш популярними водневі авто — Finance.ua

У США стають все менш популярними водневі авто 04.06.2023, 00:59 — Технології&Авто

У США стають все менш популярними водневі авто

У першому кварталі 2023 року продажі автомобілів на водневих паливних елементах на ринку США впали майже на 30% порівняно з минулорічними результатами. І ця тенденція спостерігається останні кілька років. Так, протягом 2022 року на місцевому ринку вдалося реалізувати всього 2707 водневих автомобілів, на 19% менше, ніж у 2021 році.

За даними ініціативи Hydrogen Fuel Cell Partnership, яка просуває водневі автомобілі в Каліфорнії, за три місяці 2023 року загалом по країні продано лише 725 водневих автомобілів. Тоді як продажі електромобілів за той же період досяг 257 507 одиниць (+63% до 2022 року). Загалом у першому кварталі в США реалізовано близько 3,7 млн нових автомобілів, з них 7% — електромобілі.

Як зазначається, цікавість до водневих автомобілів знижується навіть у Каліфорнії, єдиному штаті, де доступні дві серійні моделі: Toyota Mirai та Hyundai Nexo. Для порівняння, у першому кварталі жителі штату придбали 87 525 нових електромобілів та 16 470 плагін-гібридів.Загалом на кінець березня 2023 року на ринку США реалізовано понад 15 700 водневих автомобілів. З них 12 000 одиниць — Toyota Mirai.

На думку експертів, падінню попиту сприяли високі ціни та недостатньо розвинена зарядна інфраструктура. Так, станом на 22 травня 2022 року в Каліфорнії працювало 58 водневих станцій. На 5 травня цього року на території штату розміщено 108 станцій, з них 7 будуються та 23 чекають на дозвіл на роботу. На одну працюючу станцію припадає приблизно 270 автомобілів.

AvtoDream За матеріалами:

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