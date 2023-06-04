У США стають все менш популярними водневі авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США стають все менш популярними водневі авто

Технології&Авто
12
У США стають все менш популярними водневі авто
У США стають все менш популярними водневі авто
У першому кварталі 2023 року продажі автомобілів на водневих паливних елементах на ринку США впали майже на 30% порівняно з минулорічними результатами. І ця тенденція спостерігається останні кілька років. Так, протягом 2022 року на місцевому ринку вдалося реалізувати всього 2707 водневих автомобілів, на 19% менше, ніж у 2021 році.
За даними ініціативи Hydrogen Fuel Cell Partnership, яка просуває водневі автомобілі в Каліфорнії, за три місяці 2023 року загалом по країні продано лише 725 водневих автомобілів. Тоді як продажі електромобілів за той же період досяг 257 507 одиниць (+63% до 2022 року). Загалом у першому кварталі в США реалізовано близько 3,7 млн нових автомобілів, з них 7% — електромобілі.
Як зазначається, цікавість до водневих автомобілів знижується навіть у Каліфорнії, єдиному штаті, де доступні дві серійні моделі: Toyota Mirai та Hyundai Nexo. Для порівняння, у першому кварталі жителі штату придбали 87 525 нових електромобілів та 16 470 плагін-гібридів.Загалом на кінець березня 2023 року на ринку США реалізовано понад 15 700 водневих автомобілів. З них 12 000 одиниць — Toyota Mirai.
На думку експертів, падінню попиту сприяли високі ціни та недостатньо розвинена зарядна інфраструктура. Так, станом на 22 травня 2022 року в Каліфорнії працювало 58 водневих станцій. На 5 травня цього року на території штату розміщено 108 станцій, з них 7 будуються та 23 чекають на дозвіл на роботу. На одну працюючу станцію припадає приблизно 270 автомобілів.
За матеріалами:
AvtoDream
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.