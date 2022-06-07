У США пояснили, навіщо росія краде українське зерно — Finance.ua

У США пояснили, навіщо росія краде українське зерно

Вчора 20:49 — Аграрний ринок

У США є докази того, що росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters

Виступаючи під час віртуального круглого столу з благодійними та неурядовими організаціями, Блінкен сказав, що крадіжка зерна стала частиною ширших дій росії під час її війни в Україні, які підірвали спроможність Києва експортувати врожай пшениці та посилили глобальну кризу продовольчої безпеки.

«Є повідомлення, що заслуговують на довіру, як ми бачили сьогодні в одній з наших провідних газет, про те, що росія краде українське зерно, підготовлене для експорту... щоб продати його для власної вигоди», — сказав Блінкен, вочевидь посилаючись на статтю New York Times, у якій Вашингтон попередив 14 країн, переважно в Африці, про те, що росія намагається відправити вкрадене українське зерно покупцям за кордон.

За його словами, росія, блокуючи експортне зерно в Україні та використовуючи агресивну пропаганду, шантажує світ загостренням продовольчої кризи. А путін таким чином намагається домогтися послаблення санкцій проти кремля.

«Президент путін заблокував відправки продовольства та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоби відмежуватися від відповідальності або викривити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж», — зауважив держсекретар.

Блінкен наголосив, що саме рф сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема у країнах Африки.

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