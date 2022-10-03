У США хочуть законодавчо закріпити захист криптобірж — Finance.ua
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У США хочуть законодавчо закріпити захист криптобірж

Фінтех і Картки
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У США хочуть законодавчо закріпити захист криптобірж
У США хочуть законодавчо закріпити захист криптобірж
Сенатор США Білл Хагерті представив законопроєкт, спрямований на захист криптовалютних бірж від протиправних дій Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) — це перший в історії США закон такого плану.
Закон про ясність у сфері цифрової торгівлі спрямований на встановлення чітких нормативів щодо двох основних проблем, з якими стикаються криптобіржі — класифікації цифрових активів та відповідних зобов’язань у рамках чинного законодавства про цінні папери.
«Поточна відсутність ясності у регулюванні цифрових активів ставить підприємців та бізнес перед вибором: орієнтуватися на значну невизначеність регулювання у США чи переїхати за кордон на ринки з чітким регулюванням цифрових активів», — наголосив автор законопроєкту Білл Хагерті.
Сенатор Хагерті переконаний, що ухвалення законопроєкту не лише забезпечить «таку необхідну визначеність» для криптобізнесу, а й підвищить ліквідність криптовалютного ринку США. Щоб документ став законом, він має бути схвалений Сенатом, Палатою представників та президентом США.
Криптовалютні платформи нерідко стикаються із позовами та обвинуваченнями SEC, які тягнуть за собою перевірки, судові слухання та багатотисячні збитки. Так ще 2 роки тому SEC подала позов проти компанії Ripple, звинувативши топменеджерів фірми у продажі незареєстрованих цінних паперів. У своєму позові регулятор стверджував, що нативний токен платформи XRP є інвестиційним контрактом — особливим класом цінних паперів. Проте адвокати Ripple заявили, що компанія ніколи не укладала інвестиційних контрактів із покупцями цифрового активу. Нещодавно представники Ripple подали клопотання про ухвалення рішення у порядку спрощеного судочинства.
Криптовалютна спільнота настільки обурена діями регулятора, що у серпні користувачі створили петицію з вимогою звільнення голови SEC Гері Генслера. Високопосадовця звинувачували у перешкоджанні діяльності криптовалютних інвесторів, недотриманні законів та відсутності компетентного нагляду за діяльністю маркет-мейкерів.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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