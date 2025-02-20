У січні 2025 року позиції долара США у світовій торгівлі зміцнилися — Finance.ua

У січні 2025 року позиції долара США у світовій торгівлі зміцнилися Сьогодні 11:33 — Валюта

У січні 2025 року позиції долара США у світовій торгівлі зміцнилися

У січні 2025 року позиції долара США у світовій торгівлі зміцнилися. Перекази в доларах уперше перевищили 50% усього міжнародного валютного трафіку, відправленого через Співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT.

Про це повідомляє Bloomberg

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Частка платежів по всьому світу за участю долара зросла до 50,2% у січні порівняно з 49,1% місяцем раніше.

Це найвищий показник відтоді, як консорціум зі штаб-квартирою в Бельгії переглянув спосіб збору даних про транзакції в середині 2023 року.

Будучи основною резервною валютою світу, долар продовжує займати переважну кількість трафіку на SWIFT. За останні приблизно півтора року він становив у середньому близько 48% від загального світового трафіку. Наступна за величиною валюта, євро, займає в середньому близько 23%, за ним іде британський фунт із 7,1%.

Дані щодо валютних курсів підкреслюють економічні реалії, що лежать в основі центральної ролі долара в міжнародній торгівлі, в той час як розгораються дебати про пошук способів уникнути використання американської валюти.

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«Якщо з’явиться альтернатива долару, вона не може бути просто такою ж хорошою, як долар. Вона має бути кращою», — сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

Система SWIFT

SWIFT використовується глобальними банками для надсилання повідомлень один одному під час управління валютними угодами. SWIFT почав збирати дані 2010 року, але цифри з липня 2023 року відображають технічне коригування того, як він відстежує цифри, на основі нещодавно переглянутих стандартів торгової звітності.

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Звісно, далеко не всі транзакції на валютному ринку обсягом 7,5 трлн доларів на день надсилають через SWIFT, який 2022 року виключив із сервісу кілька великих російських банків після вторгнення в Україну. Однак дані проливають світло на величезні потоки грошей, які керують торгівлею.

Згідно з останнім щорічним оглядом, опублікованим у червні 2024 року, у 2023 році через SWIFT було надіслано близько 11,9 млрд торгових інструкцій. Це більше, ніж 11,2 млрд роком раніше.

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