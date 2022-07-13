У Швейцарії криптовалютні транзакції будуть доступні у поштових відділеннях — Finance.ua

У Швейцарії криптовалютні транзакції будуть доступні у поштових відділеннях Вчора 05:37 — Фінтех і Картки

У Швейцарії криптовалютні транзакції будуть доступні у поштових відділеннях

Швейцарське поштове відділення оголосило про плани з приводу розширення доступних послуг — до кінця 2024 року обіцяють запустити можливість здійснення криптовалютних транзакцій через банківський підрозділ пошти PostFinance.

Як повідомили місцеві журналісти, послуга купівлі та продажу криптовалют за допомогою поштових відділень стане першою у Швейцарії.

«Наші клієнти хочуть отримувати прямий доступ до криптовалютного ринку через установу, якій довіряють. Враховуючи зростаючу популярність цифрових валют за останні 18 місяців, це ідеальний час для виходу на ринок», — заявила керівник відділу роздрібного банківського обслуговування пошти Сандра Ліенхарт.

Наразі PostFinance пропонує своїм клієнтам доступ до криптовалютних транзакцій через свій додаток Yuh, який підтримує 13 криптовалют, включаючи Bitcoin. Також нещодавно одна із найстаріших фінансових компаній Швейцарії Julius Baer Group, почала пропонувати здійснення криптовалютних транзакцій своїм клієнтам. А Швейцарський постачальник фінансових послуг Dukascopy Bank SA додав можливість внесення депозитів та виведення стейблкоїну USDT, так само як і ETH, для власників мультивалютних рахунків.

Цікаво, що швейцарська пошта не єдина «інтегрується» у віртуальне середовище. Так французька пошта Groupe La Poste наприкінці червня запустила свою першу колекцію невзаємозамінних токенів на криптобіржі Binance.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

noworries За матеріалами:

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