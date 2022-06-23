У сервісі Дія з'явиться новий документ — Finance.ua

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У сервісі Дія з'явиться новий документ
У сервісі Дія з'явиться новий документ
Вступ до вищих навчальних закладів для абітурієнтів з територій, що постраждали від війни, буде максимально спрощений.
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram-каналі.
«Провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору», — написала Верещук.
За її словами, ухвалили такі рішення:
  • спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни;
  • інтегрувати документи про освіту в «Дію», щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями;
  • забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у «Дію» додали можливість отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою;
  • мобільний оператор lifecell запустив для своїх абонентів можливість зареєструвати номер у застосунку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у державному застосунку «Дія»;
  • найближчим часом через платформу «Дія» можна буде скористатися послугою з усиновлення дітей.
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За матеріалами:
Finance.ua
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