У росії все менше грошей: нафтогазові доходи в лютому обвалилися майже вдвічі, – Bloomberg — Finance.ua

У росії все менше грошей: нафтогазові доходи в лютому обвалилися майже вдвічі, – Bloomberg
Нафтогазові доходи у бюджет росії продовжують зменшуватись після набуття чинності санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів і зниження експорту російського газу в Європу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Якщо у січні доходи у бюджет країни від нафти та газу знизились на 38%, то у лютому цифра вже сягнула 46%. Про це свідчать офіційні дані російського Мінфіну.
Надходження від сирої нафти та нафтопродуктів, що становило понад дві третини доходів від податку на енергію, у лютому цього року впали на 48%, до 361 мільярд рублів, за підрахунками Bloomberg.
Ціна російської нафти стрімко впала
Після того, як набули чинності нафтові санкції ЄС, які забороняють більшість імпорту російської сировини морським шляхом, а країни G7 наклали на ціни обмеження, ціна нафти марки Urals суттєво знизилась.
Надходження від експорту газу теж впали
Ситуація з доходом від продажу газу та надходженнями від експортного мита не краща.
Так у лютому дохід від продажу знизився на 42%, до 161 мільярда рублів. А доходи від експортного мита — на 81%, до 40 мільярдів рублів після того, як газовий гігант Gazprom PJSC зменшив постачання трубопроводами до Європи.
Разом з тим надходження в бюджет від податку на видобуток природного газу, навпаки, зросли на 86%, до 121 мільярда рублів. Причиною стало тимчасове збільшення податку для «Газпрому».
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