У росії розроблять власну блокчейн систему замість SWIFT — Finance.ua

У росії розроблять власну блокчейн систему замість SWIFT

Вчора 15:27 — Фінтех і Картки

російська державна корпорація ростех оголосила про розробку блокчейн-платформи для запуску власної цифрової платіжної системи. Таким чином планують замінити міжнародну систему грошових переказів SWIFT.

Як повідомили в офіційній заяві ростеху, блокчейн-платформа CELLS «може стати реальною альтернативою міжнародним платіжним послугам, що надає система SWIFT» (від якої російські банки були ізольовані через російсько-українську війну). Крім сервісу міжнародних платежів, платформа CELLS надаватиме своїм користувачам можливість створювати криптовалютні гаманці, гарантуватиме «високу швидкість та безпечні транзакції».

Власна цифрова система міжнародних розрахунків дозволить росії оплачувати імпорт у національній валюті — рублях, а не в доларах. За словами представників ростеху, CELLS також дозволить іноземним країнам оплачувати імпорт з росії в їхніх національних валютах.

російські банки були виключені з системи SWIFT у лютому, завдяки санкціям західних країн, запроваджених через напад росії на Україну. З того часу російська влада шукає альтернативні способи проведення фінансових операцій, щоб витягнути країну з економічного дна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.