У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в електричних гіперкарах — Finance.ua

У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в електричних гіперкарах Сьогодні 23:37 — Технології&Авто

У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в електричних гіперкарах

Генеральний директор Rimac Мате Рімак заявив, що покупці гіперкарів поступово відмовляються від електричних спортивних машин. На його думку, справа полягає у тому, що поважним клієнтам потрібні двигуни внутрішнього згоряння та аналогове відчуття, а не те, що купують маси.

Під час саміту Financial Times щодо майбутнього автомобілів Рімак зазначив, що багато чого змінилося з тих пір, як Rimac почав розробляти Nevera приблизно в 2017 році. Незважаючи на те, що продажі електромобілів сповільнюються, споживачі в усьому світі мають доступ до набагато більш доступних варіантів, ніж кілька років тому.

«Уряди запровадили суворі правила, щоб стимулювати впровадження електромобілів, і кілька автовиробників уже пообіцяли продавати лише електромобілі до певної дати. Але деякі готові змінити ці плани. Ці сили нав’язують нам те, чого ми не хочемо, і людей це трохи відштовхує», — зазначив він.

За весь час хорватська компанія продала близько 50 гіперкарів Nevera, але планувала випустити 150 штук. Падіння попиту та зміна споживчих тенденцій означають, що наступник Nevera може мати ДВЗ.

«Rimac може бути не тільки електричним. Компанія робить те, що є найбільш захоплюючим у даний час», — зазначив засновник компанії.

Autogeek За матеріалами:

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