У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній — Finance.ua

У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній
Міжнародна профільна асоціація IAOP опублікувала щорічний рейтинг найкращих аутсорсерів світу. Як і рік тому, до нього увійшли 12 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів із великими офісами розробки в Україні.
Асоціація обирає найкращі компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проекти корпоративної соціальної відповідальності.
Українські компанії в The 2023 Global Outsourcing 100
В цьому році з рейтингу вийшла компанія Ciklum, натомість увійшла Svitla Systems. Повний список в алфавітному порядку виглядає наступним чином:
- Computools
- Eleks
- Infopulse
- Innovecs
- Intellias
- Intetics
- Miratech
- N-iX
- NIX United
- Sigma Software
- Softengi
- Svitla Systems
У The 2020 Global Outsourcing 100 входять не тільки постачальники послуг у галузі розробки, а й компанії, що надають аудиторські та консультаційні послуги. У 2021 році до рейтингу увійшли три компанії-адвайзери з офісами в Україні:
- Deloitte
- EY
- KPMG
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