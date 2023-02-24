У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній — Finance.ua
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У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній

Фондовий ринок
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У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній
У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній
Міжнародна профільна асоціація IAOP опублікувала щорічний рейтинг найкращих аутсорсерів світу. Як і рік тому, до нього увійшли 12 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів із великими офісами розробки в Україні.
Асоціація обирає найкращі компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проекти корпоративної соціальної відповідальності.

Українські компанії в The 2023 Global Outsourcing 100

В цьому році з рейтингу вийшла компанія Ciklum, натомість увійшла Svitla Systems. Повний список в алфавітному порядку виглядає наступним чином:
  1. Computools
  2. Eleks
  3. Infopulse
  4. Innovecs
  5. Intellias
  6. Intetics
  7. Miratech
  8. N-iX
  9. NIX United
  10. Sigma Software
  11. Softengi
  12. Svitla Systems
У The 2020 Global Outsourcing 100 входять не тільки постачальники послуг у галузі розробки, а й компанії, що надають аудиторські та консультаційні послуги. У 2021 році до рейтингу увійшли три компанії-адвайзери з офісами в Україні:
  1. Deloitte
  2. EY
  3. KPMG

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Ain.Ua
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