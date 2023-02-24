У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній — Finance.ua

У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній Сьогодні 04:04 — Фондовий ринок

У рейтинг найкращих аутсорсерів світу потрапили 11 українських компаній

Міжнародна профільна асоціація IAOP опублікувала щорічний рейтинг найкращих аутсорсерів світу. Як і рік тому, до нього увійшли 12 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів із великими офісами розробки в Україні.

Асоціація обирає найкращі компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проекти корпоративної соціальної відповідальності.

Українські компанії в The 2023 Global Outsourcing 100

В цьому році з рейтингу вийшла компанія Ciklum, натомість увійшла Svitla Systems. Повний список в алфавітному порядку виглядає наступним чином:

Computools Eleks Infopulse Innovecs Intellias Intetics Miratech N-iX NIX United Sigma Software Softengi Svitla Systems

У The 2020 Global Outsourcing 100 входять не тільки постачальники послуг у галузі розробки, а й компанії, що надають аудиторські та консультаційні послуги. У 2021 році до рейтингу увійшли три компанії-адвайзери з офісами в Україні:

Deloitte EY KPMG

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