У Раді пропонують збільшили штрафи для п’яних водіїв та передавати їхні авто на потреби ЗСУ — Finance.ua
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У Раді пропонують збільшили штрафи для п’яних водіїв та передавати їхні авто на потреби ЗСУ

Казна та Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект закону про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект № 9076.
«Метою законопроекту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України», — йдеться в пояснювальній записці.
Зараз за повторне протягом року керування в стані алкогольного та іншого сп’яніння передбачений штраф у 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу.
Депутати пропонують збільшення штрафу до 51 тисяч гривень та запровадження конфіскації транспортного засобу.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за даними Департаменту патрульної поліції, протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Внаслідок ДТП загинуло 2 791 громадян. Ще 23 145 осіб були травмовані.
Водночас статистика ДТП у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях може бути неповною через тимчасову окупацію та ведення постійних бойових дій.
Загалом серед регіонів по кількості ДТП з постраждалими у 2022 році лідирує Львівська область, де у 2022 році сталося 1 797 ДТП. До першої п’ятірки регіонів та міст, де трапилося найбільше ДТП, увійшли: Дніпропетровська область — 1 737, місто Київ — 1487, а також Київська — 1 267 та Одеська — 1 157 області.
Основними причинами ДТП з постраждалими у минулому році були: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху, в тому числі керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, які призвели до 91 загиблих та 1 031 травмованих, йдеться в документі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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