У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» почали оформлення порожніх вантажівок — Finance.ua

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» почали оформлення порожніх вантажівок Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» почали оформлення порожніх вантажівок

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Про це Державна прикордонна служба повідомляє у Фейсбуці.

«Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску „Угринів“ на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн», — ідеться у повідомленні.

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Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

Нагадаємо, пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Угринів — Долгобичув» відкривається для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, пропускна спроможність на добу становитиме понад 100 вантажних автомобілів.

«У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалось домовитись про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тон та більше», — раніше повідомляв віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Укрінформ За матеріалами:

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