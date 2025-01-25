У ПриватБанку попередили про технічні роботи: платежі будуть на паузі — Finance.ua

У ПриватБанку попередили про технічні роботи: платежі будуть на паузі Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

У ПриватБанку попередили про технічні роботи: платежі будуть на паузі

У ніч на 26 січня ПриватБанк проведе планові регламентні роботи для забезпечення безпеки та стабільної роботи систем.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Під час проведення робіт, з 00:00 до 05:00 години ранку, банк тимчасово призупинить платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб.

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У банку наголошують, що роботи проводяться в нічний час, щоб мінімізувати незручності для користувачів.

Клієнтам радять заздалегідь виконати заплановані платежі або провести їх після завершення технічних робіт.

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