У ПриватБанку попередили про технічні роботи: платежі будуть на паузі — Finance.ua
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У ПриватБанку попередили про технічні роботи: платежі будуть на паузі

Фондовий ринок
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У ПриватБанку попередили про технічні роботи: платежі будуть на паузі
У ПриватБанку попередили про технічні роботи: платежі будуть на паузі
У ніч на 26 січня ПриватБанк проведе планові регламентні роботи для забезпечення безпеки та стабільної роботи систем.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Під час проведення робіт, з 00:00 до 05:00 години ранку, банк тимчасово призупинить платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб.
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У банку наголошують, що роботи проводяться в нічний час, щоб мінімізувати незручності для користувачів.
Клієнтам радять заздалегідь виконати заплановані платежі або провести їх після завершення технічних робіт.
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За матеріалами:
Finance.ua
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