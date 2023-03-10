У Польщі спростили процедуру транзиту української агропродукції до портів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі спростили процедуру транзиту української агропродукції до портів

0
З четверга, 9 березня, для української агропродукції, яка слідує транзитом через Польщу до польських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн, скасували ветеринарний контроль.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка транзитом направляється в інші країни, напередодні під час зустрічі Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та Віце-прем’єр-міністра, Міністра сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Генрика Ковальчика.
Cпрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.
А також товар не підлягатиме ветеринарному контролю якщо він перевозиться залізничним транспортом і в накладній (SMGS, або CIM, або CIM/SMGS) буде вказано отримувача, що знаходиться у порту Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи в інших країнах членах ЄС.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.