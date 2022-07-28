У Пенсійному фонді розказали, які послуги можна отримати онлайн (інфографіка) — Finance.ua
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У Пенсійному фонді розказали, які послуги можна отримати онлайн (інфографіка)

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Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн сервіси Фонду.
Про це повідомили у фонді.
Для цього треба зайти та зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології #BankID.
Що можна зробити
Подати заяву на призначення пенсії; отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5/ОК-7, отримати довідку про розмір пенсії та довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, витяг з реєстру застрахованих осіб).
Також можна перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»).
Нагадаємо 25 липня завершено фінансування пенсій за липень. На пенсійні виплати спрямовано 50,2 млрд грн, в тому числі 11,3 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 38,9 млрд грн — через уповноважені банки.
У Пенсійному фонді розказали, які послуги можна отримати онлайн (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Названо максимальний термін зберігання неотриманої пенсії: коли виплати будуть недоступні.
  • Українські пенсіонери можуть дистанційно змінити спосіб виплати пенсій. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану👛

За матеріалами:
Finance.ua
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