У Нацбанку оцінили перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги — Finance.ua
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У Нацбанку оцінили перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги

Страхування
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У Нацбанку оцінили перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги
У Нацбанку оцінили перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги
Національний банк України (НБУ) оцінює перехід ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) з 1 січня 2025 року на нові умови на відмінно.
Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Перейшли на відмінно. Процес був дуже плавним і зрозумілим для всіх. Паралельно діють старі (укладені в минулому році на умовах попереднього закону. — Ред.) та нові поліси», — сказала вона.
При цьому Рожкова відзначила, що Моторне бюро добре підготувалося з точки зору корпоративного управління та внутрішніх процедур.

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«Ми не бачимо проблем, принаймні зараз. Для остаточної оцінки потрібно попрацювати за новими правилами принаймні рік. Але, на моє переконання, страховий ринок і власники автотранспорту спокійно перейшли на нові умови», — сказала вона.
Говорячи про роботу Моторного бюро після набуття чинності нового закону про ОСЦПВ, Рожкова зазначила, що НБУ фактично став регулятором МТСБУ, а бюро — його піднаглядним.
Наразі в МТСБУ дворівнева структура корпоративного управління. Нацбанк нарешті більше не виконує функції Координаційної ради бюро, натомість маємо право затверджувати та вимагати заміни топ-менеджменту, в разі наявності порушень в діяльності Члени МТСБУ самі обирають, хто ними керуватиме (членів виконавчого органу), а НБУ узгоджує ці кандидатури і може вимагати припинення повноважень.

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По-друге, запроваджено обов’язкову звітність щодо формування й використання фондів, а також її обов’язковий щорічний аудит з публічним оприлюдненням його результатів, як для банків. Якщо фонди нижче критичного рівня, Моторне бюро має право підвищувати їх за рахунок збільшення відрахувань страхових компаній-членів бюро, але звітуватиме, куди ці фонди використані.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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