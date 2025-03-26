У Нацбанку оцінили перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги — Finance.ua

У Нацбанку оцінили перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги Сьогодні 14:30 — Страхування

У Нацбанку оцінили перехід ринка ОСЦПВ на нові вимоги

Національний банк України (НБУ) оцінює перехід ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ( ОСЦПВ ) з 1 січня 2025 року на нові умови на відмінно.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«Перейшли на відмінно. Процес був дуже плавним і зрозумілим для всіх. Паралельно діють старі (укладені в минулому році на умовах попереднього закону. — Ред.) та нові поліси», — сказала вона.

При цьому Рожкова відзначила, що Моторне бюро добре підготувалося з точки зору корпоративного управління та внутрішніх процедур.

«Ми не бачимо проблем, принаймні зараз. Для остаточної оцінки потрібно попрацювати за новими правилами принаймні рік. Але, на моє переконання, страховий ринок і власники автотранспорту спокійно перейшли на нові умови», — сказала вона.

Говорячи про роботу Моторного бюро після набуття чинності нового закону про ОСЦПВ, Рожкова зазначила, що НБУ фактично став регулятором МТСБУ, а бюро — його піднаглядним.

Наразі в МТСБУ дворівнева структура корпоративного управління. Нацбанк нарешті більше не виконує функції Координаційної ради бюро, натомість маємо право затверджувати та вимагати заміни топ-менеджменту, в разі наявності порушень в діяльності Члени МТСБУ самі обирають, хто ними керуватиме (членів виконавчого органу), а НБУ узгоджує ці кандидатури і може вимагати припинення повноважень.

По-друге, запроваджено обов’язкову звітність щодо формування й використання фондів, а також її обов’язковий щорічний аудит з публічним оприлюдненням його результатів, як для банків. Якщо фонди нижче критичного рівня, Моторне бюро має право підвищувати їх за рахунок збільшення відрахувань страхових компаній-членів бюро, але звітуватиме, куди ці фонди використані.

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