У МОЗ пояснили, коли почнуться будівельні роботи з відновлення «Охматдиту» — Finance.ua

У МОЗ пояснили, коли почнуться будівельні роботи з відновлення «Охматдиту» Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Будівельні роботи з відновлення дитячої лікарні «Охматдит», що постраждала від атаки рф, стартують у травні-червні. Також триває тендер на реновацію старого хірургічного корпусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що наразі очікують на завершення розробки проєктної документації й МОЗ на постійному зв’язку з проєктантами.

«Які плани? До кінця березня — початку квітня завершення розробки проєктної документації. У квітні проходимо всі експертизи, розпочинаємо торги на будівельника. Травень — початок червня повинні розпочатися будівельні роботи, які повинні завершитися до початку холодів цього року. Узгоджені фасади, це найбільш складні речі», — сказав Ляшко.

Також він зазначив, що окремий блок — це старий хірургічний корпус.

«Там буде повністю реновація. Зараз проводиться тендер на відбір підрядника. Він розробить як мінімум дві пропозиції, як ми рухаємося далі. Перша — це зноситься повністю і на цьому місці будується новий корпус. Ресурс на нього є за кошти світового банку. Другий варіант — в рамках існуючого корпусу буде повна реновація. Зараз торги, два місяці на визначення, по якому шляху рухаємося, й також вперед до будівництва інноваційного корпусу», — розповів Ляшко.

Ляшко заявив, що на інноваційний корпус велика кількість людей дали пожертви, кошти на рахунках лежать, ніхто їх не використовує.

«Плюс держава закумулювала ще додаткових 300 млн грн на випадок, якщо ми будемо бачити, що не вистачає. Щодо старого хірургічного корпусу. На нього ми відпрацювали зі Світовим банком, й Світовий банк закумулював в рамках проєкту HEAL суму коштів для того, щоб ми його також відновили. Тому проблем з ресурсом немає», — сказав Ляшко.

УНН За матеріалами:

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